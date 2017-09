MorphOS: MUI-Klasse Epub.mcc 0.3

Carsten Siegners Epub.mcc ist eine MUI-Klasse zum Anzeigen von E-Books im EPUB-Format, das Archiv enthält mit einem E-Book- und einem SVG-Anzeiger auch zwei Testprogramme. Die wichtigste Neuerung in Version 0.3 ist die Unterstützung von CSS, die der folgende Screenshot illustriert, der die Ausgabe von Epub.mcc und OWB vergleicht:





Der CSS-Parser interpretiert derzeit nur Text-Stile, Bilder-Stile sind noch nicht implementiert. Komplett in SVG geschriebene Seite sind laut Siegner dagagen bereits problemlos darstellbar.. Solche E-Books sind für meine Klasse auch kein Problem.



Direkter Download: Epub_mcc.0.3.lha (160 KB) (cg)



[Meldung: 10. Sep. 2017, 16:48] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]