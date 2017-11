Veranstaltung: Zwischenbericht 18. Amiga-Meeting Nord

Jens Bagh sendet uns erste Eindrücke vom 18. Amiga-Meeting Nord, das von Freitag bis Sonntag in Neumünster stattfindet (amiga-news.de berichtete). Er schreibt:



Das achtzehnte Amiga-Meeting Nord ist im vollen Gange. Der erste Tag war geprägt vom Kennenlernen der neuen Wirkungsstätte, Aufbau und Einrichtung des Netzwerks. Die Jungs vom Retrokompott sendeten live und nahmen Material für die Folge 52 ihres Podcast auf.



Aktuell [am Samstag, Anm. d. Red.] läuft Tag zwei, über vierzig Amigafreunde sind vor Ort. Alinea hat seinen Shop geöffnet, Com Illusions bietet über 700 gebrauchte Amiga-Spiele zum Verkauf an. Auf dem grandiosen Spielautomaten auf A1200-Basis von Paradise wird der diesjährige Spielewettbewerb durchgeführt. Mit Elevation II werden die Gewinner bestimmt, welche sich über Preise freuen dürfen, gestiftet von Alinea Computer.



Nachmittags starten die Vorträge, diesmal zu den Themen: Amiga³²-Bericht von Endee und Amile

ID3-ImageViewer, ein Plugin für AmigaAmp von Bizcocho

Vampire im A600 und A1000 von Insane und Palmiga Daheimgebliebene können das Treiben über die Webcams verfolgen.



Das Treffen läuft noch bis Sonntag. (snx)



[Meldung: 12. Nov. 2017, 05:59] [Kommentare: 0]

