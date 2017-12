06.Dez.2017

A. Pankalla (ANF)







AmigaOS 4: Finanzverwaltung LüttjeBookholler 1.60

LüttjeBookholler ist nieder- oder plattdeutsch und bedeutet "Kleiner Buchhalter". Das Programm ist eine Finanzverwaltung nach dem Prinzip der doppelten Buchführung und ermöglicht einen Überblick über Einnahmen und Ausgaben. Die Daten können entweder per Hand eingepflegt oder mit einem CSV-Export aus dem Online-Konto befüllt werden. Nachdem die Registrierung abgeschafft wurde, ist mit Version 1.60 erstmals seit 1.42 eine Ausgabe von LüttjeBookholler frei erhältlich.



In der Veröffentlichung wurde der Fokus wieder auf eine verbesserte Oberfläche gesetzt, außerdem wurden wieder einige Fehler entfernt. Anwender, die bisher keinen Zugriff auf die Version 1.5 hatten, kommen nun auch in den Genuss der grafischen Auswertung, die Daten mit Hilfe einer Tabellenkalkulation visualisiert. Unterstützt werden im Moment ignition und Turbocalc. Außerdem kann nun in den Daten auch gesucht werden.



LüttjeBookholler ist laut Programmierer "wahrscheinlich noch nicht fertig" und wird auch noch weiterentwickelt. Allerdings ist der Autor soweit mit seinem Programm zufrieden und damit obliegt es den anderen Benutzern, weitere Funktionalitäten einzufordern. Auch Fehlerberichte sind erwünscht. (cg)



