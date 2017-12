TCP/IP-Stack: Roadshow jetzt auch als CD-Version erhältlich

Pressemitteilung: Nachdem immer mehr Anwender danach fragen, haben wir uns entschlossen, eine CD-Version (DVD-Box) von Roadshow zu veröffentlichen. Roadshow wird ab sofort in zwei Varianten in unserem Onlineshop verfügbar sein: als Download-Version und als CD inklusive Download-Version.



Für alle Anwender, die bereits die Download-Version von Roadshow gekauft haben, gibt es die Möglichkeit, ein Upgrade auf die CD-Version für 4,90 Euro zzgl. Versandkosten in unserem Onlineshop zu erwerben. Bitte beachten Sie dabei: Der Kauf der CD muss über den gleichen Account in unserem Onlineshop erfolgen wie der Kauf der Download-Version. Bei Fragen schreiben Sie lieber vorab eine E-Mail an uns.



Über Roadshow:



Roadshow ist ein TCP/IP-Stack für Amigas, mit dessen Hilfe man eine Verbindung zum Internet aufbauen kann und der es einem somit erlaubt, E-Mails zu lesen, Webseiten zu besuchen usw. Er ermöglicht es auch, auf das Netzwerk zuhause zuzugreifen und Dateien auszutauschen. Roadshow ist einer der schnellsten, wenn nicht sogar der schnellste Amiga-TCP/IP-Stack. In Dauertests erreichte Roadshow eine Empfangsgeschwindigkeit von 997 KByte/s (getestet wurde mit einem Amiga 3000T, ausgerüstet mit einer 40-MHz-68040-WarpEngine-CPU-Karte und einer Ariadne Ethernet-Karte). (snx)



[Meldung: 03. Dez. 2017, 10:26] [Kommentare: 2 - 03. Dez. 2017, 23:16]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]