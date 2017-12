Hollywood-GUI: HGui 1.2

Fabio 'Allanon' Falcuccis HGui ist ein mit Hollywood entwickeltes GUI-System, das im Gegensatz zum amigaspezifischen MUI Royale im Prinzip für alle von Hollywood unterstützten Plattformen verfügbar ist (amiga-news.de berichtete) - auch wenn es unter Android bislang noch Einschränkungen gibt.



Changes: Fix: There was missing parameters when the callback 'OnChange' for TreeView items was called

New: Added flag 'selectGroups' on TreeView class(default to True): if it is set to false the group items cannot be selected

Fix: ListView's :set() method. When using the special tag 'selected' to pass a single item to be selected (a numeric value), there was no check to see if the ListView was allowing 'multi-selection'. This was causing multiple selections on 'single-selection' ListViews using this specific tag

New: ListView -> Added method :Insert() to add a single record, this is an additional way to add items (see special tag 'insert' of the :set() method for further details)

New: ListView -> Added event 'OnInsert' raised when an item has been added to the ListView

Doc: Improved the HGui.Window:InputBoxNew(params) documentation

New: Added new method HGui.Gadget:freeChildren(refresh) to free all children attached to a gadget. This is usefull when you have to create gadget groups at runtime (snx)



[Meldung: 26. Dez. 2017, 12:43]

