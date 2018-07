Neue Artikel auf der Obligement-Webseite

In den letzten zwei Monaten wurde die Webseite des französischen AmigaOS- und MorphOS-Magazins Obligement um die untenstehenden Beiträge erweitert. Übersetzungen in andere Sprachen sind stets willkommen, Interessenten wenden sich bitte an David 'Daff' Brunet. May/June 2018 news

Old articles from Amiga News Tech n°6 to 11:

Programming: Assembler (logic tests avec Blitter)



Tutorial: Batch processign file



Programming: GFA Basic (Temporisation)



Tutorial: MakeDir command



Programming: Assembler (vertical scrolling text)



Programming: GFA Basic (Image Intuition)



Programming: C (Sectorise)

Interview with Erik Hogan (game developer)

Interview with Browallia et Menthos (demo scene)

Interview with Simon Phipps (game developer)

Point of view: Discovery of my Power Mac G5

File: In the beginning was CAOS

File: Classic Reflections - What happened to GVP? (first part)

File: Péritel (SCART)

Tutorial: Joystick configuration on MorphOS 3.10

Programming: JavaScript (Generalities)

Programming: AMOS - case by case moving

Update of the Amiga links

Special quiz about Gold Disk Article in english: Interview with Erik Hogan (snx)



