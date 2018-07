02.Jul.2018









Printmgazin: Vorbestellungen für "CD32 Scene Magazine"

Das "CD32 Scene Magazine" soll eine englischsprachige CD32-Zeitschrift werden, die alle zwei Monate erscheint. Geplant sind 36 bis 40 Seiten im Format A5. Zu jedem Heft gehört auch eine CD, die spielbare Demos von kommerziellen Spielen, PD- oder Szene-Veröffentlichungen und exklusive Titel bieten soll.



Die erste Ausgabe soll ungefähr Anfang August ausgeliefert werden. Wer sicher gehen will, dass er nicht leer ausgeht, kann bereits jetzt zu einem Preis von 4,99 GBP (rund 5,60 Euro) vorbestellen. Die Themen des ersten Hefts: Hauptthema: 25 Years of the CD32 (1993-2018)

Interview: Martyn Brown - Ex marketing director Team 17

Reviews: Reshoot, Lumberjack Reloaded, Worthy

News

Cover Disc Contents & Controls

A-Z of CD32 Games

PD Game Reviews

Reader Zone

Next Issue / Start Me Up Die Heft-CD enthält exklusiv "Lumberjack Revisited (updated version with CD Audio)", ein spielbares Demo von "Heroes Of Gorluth" und den Titel "Zerosphere CD32", außerdem diverse PD-Veröffentlichungen. Ebenfalls exklusiv für die Leser des Magazins gibt es eine Video-Einführung in das CDXL-Format von Ashley Cotter-Cairns, dem ehemaligen Redaktuer des "Amiga CD!"-Magazins. (cg)



[Meldung: 02. Jul. 2018, 23:57] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]