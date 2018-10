30.Sep.2018









Hyperion Entertainment: AmigaOS 3.1.4 veröffentlicht

Wie berichtet, haben Thomas 'Thor' Richter und Olaf 'Olsen' Barthel Commodores AmigaOS 3.1 überarbeitet. Im Folgenden lesen Sie unsere Übersetzung der offiziellen Pressemitteilung zur heutigen Veröffentlichung des Updates:



Brüssel, 30. September 2018 - Hyperion Entertainment CVBA ist hocherfreut, die Veröffentlichung von AmigaOS 3.1.4 als größtes Update seit den Tagen von AmigaOS 3.5 und 3.9 bekanntzugeben.



Das neue, aufgeräumte, auf Hochglanz gebrachte Amiga-Betriebssystem für Ihr 68k-Gerät behebt all die kleinen Lästigkeiten, die sich über die Jahre angesammelt haben. Ursprünglich als ein bloßes Update zur Fehlerbereinigung gedacht, modernisiert es auch viele Systemkomponenten, die zuvor durch AmigaOS 3.9 überarbeitet wurden.



Entgegen seiner bescheidenen Versionsnummer lässt sich von der 3.1.4 durchaus behaupten, dass es sich bei ihr um ein ebensogroßes Update handele wie es die Betriebssystemversion 3.9 gewesen ist und es dieses an Stabilität und Robustheit sogar übertrifft. Über 320 KB an Versionshinweisen decken nahezu jeden Aspekt Ihres Lieblings-Classic-AmigaOS ab - vom Bootmenü bis zu den Datatypes.



AmigaOS 3.1.4 steht als digitale Fassung zum sofortigen Erwerb über unseren Direct-Download-Bereich unter dem Titellink bereit und wird in Kürze auch als physisches Produkt aus 3,5"-Disketten und rechnerspezifischen ROMs zur Verfügung stehen.



Hyperion Entertainment CVBA möchte diese Gelegenheit nutzen, dem großartigen Team aus Entwicklern, Testern, Übersetzern und weiteren Helfern für all ihre harte Arbeit in den zurückliegenden Monaten zu danken. Ohne sie wäre diese Veröffentlichung nicht möglich gewesen. (snx)



[Meldung: 30. Sep. 2018, 21:06] [Kommentare: 15 - 01. Okt. 2018, 23:25]

