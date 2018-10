RETROpulsiv 12.0 am 10./11.11.18 an der Hochschule Augsburg

Christian Krenner schreibt: "Liebe Freundinnen und Freunde des Retrocomputing, in wenigen Wochen ist es soweit: Die RETROpulsiv öffnet zum 12. Mal die Tore an der Hochschule Augsburg. Mittlerweile steht auch das Vortragsprogramm und kann mit weiteren Informationen zur Veranstaltung und vielen Bildern vergangener RETROpulsivs auf unserer Webseite eingesehen werden.



Der Amiga ist auf der RETROpulsiv traditionell sehr zahlreich vertreten! Wir freuen uns auf Euch alle!



Viele Grüße

Christian Krenner und Prof. Dr.-Ing. Thorsten Schöler" (cg)



