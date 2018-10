17.Okt.2018

AmigaWinterTreffen in Großensee vom 15-17.02.19

Simon Adolf schreibt: "Drei Tage dreht sich beim AmigaWinterTreffen alles um klassische Amiga-Computer von Commodore und Escom, 'NextGen'-Amigas sowie Emulatoren unter Windows/Linux/MacOS. Hier wird gespielt, programmiert und gefachsimpelt. Wir wollen Erfahrungen austauschen sowie bei großen und kleinen Problemen mit dem Amiga helfen.



Aber bei uns ist JEDER willkommen! Ob nun C64, Atari oder andere klassische Computersysteme, ob Playstation , Nintendo oder einer alternativen Konsole, ob Windows, Linux oder MacOS, bei uns muss KEINER draußen bleiben!



Tagesplanung Freitag, 15.02.2019: Aufbau ab 16.00 Uhr/ bis 22.00 Uhr

Samstag, 16.02.2019: 09.30 – 23.00 Uhr

Sonntag, 17.02.2019: 09.30 – 16.00 Uhr Für Reparaturen/Basteleien sind eine komplette Lötausrüstung mit Werkzeugen sowie ein paar Ersatzteile/Kabel vorhanden. Auf dem Flohmarkttisch kann jeder Teilnehmer Hard- und Software privat anbieten. Blanko-Preisschilder halten wir für Euch bereit! Ein Gigabit- LAN und WLAN ist vorhanden, Internetzugang ist durch Anbieterwechsel in Planung. Der FTP Server ist nun für 2020 vorgesehen, wird aber eventuell 2019 schon im Testbetrieb laufen. Wer einen Vortrag halten möchte spricht dies bitte per Mail mit uns ab. Händler und Entwickler willkommen!



Amiga 500 RELOADED



Nachdem wir das AmigaWinterTreffen 2018 leider wegen Krankheit ausfallen lassen mussten, ist für 2019 wieder ein Treffen geplant. Wie schon im letzten Jahr vorgesehen, wird sich das Rahmenprogramm auch in diesem Jahr ganz dem A500 widmen; dem meist verkauften Rechner der Amiga Baureihe. Beim Leistungswettbewerb wird zu sehen sein, dass der A500 sogar zu mehreren 1000 Drystones fähig ist. Wir haben interessante Videos zum A500 zusammengestellt und verlosen unter allen Teilnehmern einen Amiga 500 sowie weitere tolle Preise.



Mehr als 30 Jahre Amiga 500 - Das Rahmenprogramm



Samstag, 16.02.2019 (vorläufig): Ab 14 Uhr: Vorträge und Spielwettbewerb

18.00 Uhr: Wer hat den größten ….? Leistungswettbewerb A500 in drei Kategorien - Es zählt: Dhrystones nach sysinfo 4.XX

19.45 Uhr: Preisverleihung der Wettbewerbe und Verlosung A500

20.00 Uhr: Themenabend: mehr als 30 Jahre Amiga 500- Dokus, Demos und Werbevideos zum A500 Anmeldung zum AmigaWinterTreffen



Eine kurze Nachricht bitte bis zum 11.02.2019 an unsere E-Mail Adresse mit folgenden Daten: Name, Vorname, Nickname, an welchen Tagen Ihr teilnehmen möchtet, welche Hardware Ihr plant mitzubringen. Händler, Entwickler und Vortragende erhalten bevorzugte Konditionen.



Diese Anmeldung ist zur besseren Planung der Räumlichkeiten erforderlich. Nichtangemeldeten Gästen mit Rechner können wir leider keinen Platz für Ihre Hardware garantieren!



Steckdosenleisten, Patchkabel (mind.5m), Monitore usw. bringt jeder bitte selber mit, in Ausnahmefällen sowie nach Absprache und Verfügbarkeit können wir Diese aber auch stellen.



Der Eintritt bleibt frei! Es wird jedoch um eine Spende zur Finanzierung der Räumlichkeiten gebeten. Über Eure Teilnahme freuen sich: Simon und Sonja Adolf!



Weitere Infos zur Veranstaltung sind auf unserer Webseite oder unserer Facebook-Präsenz zu finden." (cg)



