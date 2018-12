Javascript: TAWS - The Amiga Workbench Simulation 0.30

TAWS ("The Amiga Workbench Simulation") ist eine reine Javascript-Simulation der Amiga-Workbench 1.0 - 4.1 FE für den Internet Explorer, Firefox, Opera und Apple-WebKit-Browser (inkl. Odyssey).



Rückmeldungen jeglicher Art sind dem Autor Michael Rupp jederzeit willkommen. Direkt aus TAWS heraus kann seine Arbeit auch mit einer PayPal-Spende bedacht werden.



Die Version 0.30 enthält folgende Neuerungen: TAWS Early Preset Selection: Beim Start kann direkt eines der Presets ausgewählt und mit den entsprechenden Einstellungen gebootet werden. Mittels der Option «Remember Selection» kann die Auswahl gespeichert werden (Cookie). Mittels der Option «Skip This Next Time» kann die Auswahl zukünftig übersprungen werden (Cookie). In den «Preferences» heisst diese Option «Preset-Auswahl beim Start überspringen» und kann dort zurückgesetzt werden. Das Menü kann komplett über die Tastatur gesteuert werden (Pfeiltasten und Tastenkürzel gemäss den unterstrichenen Buchstaben). Mittels «Cancel» gelangt man zur Kickstart-Grafik.

Neues Preset: «BetterWB»

OS 4.1: Tastatursteuerung der Prefs-Programme. Folgende Gadgets können gemäss Buchstaben mit Unterstrich per Tastatur gesteuert werden: Checkbox: Häkchen setzen/entfernen Textbox: Fokus setzen, «Return»/«Enter» entzieht den Fokus wieder Cycle: Blättern bzw. rückwärts blättern bei gehaltener Shift-Taste Slider: Wert erhöhen bzw. verkleinern bei gehaltener Shift-Taste Button: klicken (bereits ab OS 3.5 verfügbar)

Folgende Gadgets können gemäss Buchstaben mit Unterstrich per Tastatur gesteuert werden: Preferences: Auslagerung von Einstellungen in eigene Voreinsteller : Font Workbench, neue Option: Keine Füllstandsanzeige «PowerWindows-Patch» heisst neu «Fenster aus dem Bildschirm ziehen» «SolidWindows-Patch» wurde aufgeteilt in: Fenster mit Inhalt ziehen Fenstergröße mit Inhalt verändern

Prefs-Programme: Positionierung gemäss OS-Version: bis OS 2.0: ganz oben links bis OS 3.1: oben links, unterhalb des Menübalkens ab OS 3.5: zentriert

Prefs-Programme: Ab OS 2.0 haben die Labels Doppelpunkte.

Palette: Trennlinie oberhalb der Button ergänzt

AmigaGuide: Noch fehlende AmigaGuide-Hilfedateien ergänzt (für die Sprachen französisch, spanisch und polnisch), restliche Sprachen aktualisiert.

Amiga Early Startup Control: Verhindern, dass der Topaz-Font vom Browser verschwommen dargestellt wird.

Bugfixes: Positionierung der Laufwerks-Icons verbessert Beim Zurücklegen eines Icons werden nun die Fenster-Scrollbalken nachgerechnet. Presets/Reset to last saved: Die Farbe des aktiven Fensters wird nun korrekt auf den zuletzt gespeicherten Wert zurückgesetzt. Presets: Farbkorrekturen Preferences: Stil «OS1» wieder entfernt, da noch nicht implementiert (Bug seit v0.29) Eine Änderung der Transparenz inaktiver Fenster wurde nicht auf Fenster angewandt, welche zuvor verschoben wurden. Art und Grösse der Piktogramm-Schrift wurde beim Laden ab Cookie nur auf die Verzeichnis-Icons angewandt und nicht auch auf die Workbench-Icons. Browser-Auto-Vervollständigung und -Rechtschreibprüfung der Textboxen deaktiviert Font: Ändern der Standardschrift beeinflusst bereits geöffnete AmigaShell-Fenster nicht mehr. MagicMenuPrefs: Position des %-Zeichens verbessert Chrome / Firefox / Opera: Menü-Tastenkürzel funktionieren wieder MS Edge: Farbverläufe im OS4-Stil (Menübalken, Buttons, Cycles) funktionieren wieder. Firefox & AmigaShell: Korrektur des Textumbruchs (noch nicht gefixed für Internet Explorer und MS Edge) Odyssey & AmigaShell: Workaround für den Bug, dass das Zeichen «zero width space» als Kästchen dargestellt wird anstatt unsichtbar zu sein. NetSurf: «JavaScript support is not sufficient»-Guru erscheint nun (wie gewollt) wieder. Safari (Windows): Per Tastatur ausgeführter Button-Klick funktioniert nun (z.B. beim Anlegen einer neuen Schublade).

