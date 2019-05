MorphOS: RNORadio 1.1 und RNOWidgets 1.4

RNORadio, ein mit Hollywood entwickeltes, GUI-basiertes Internetrradioprogramm für MP3-Streams, und RNOWidgets wurden aktualisiert. Letzteres vereint mehrere Kleinprogramme zur Informationsanzeige auf der Ambient-Oberfläche, wobei ausgewählt werden kann, welche angezeigt werden. Die Funktionen beinhalten die Uhrzeit, einen Kalender, einen Notizblock und das Anzeigen von RSS-Feeds wie auch Bildern. Zudem besteht ARexx-Unterstützung.



New in RNOWidgets 1.4: Added SSL support for network enabled widgets (requires AmiSSL v4)

Added CXKEY (global hotkey) option to iconify/un-iconify widgets

Changed the console output method

RSS: Updated presets

RSS: Added RDF compatibility New in RNORadio 1.1: Added hotkeys for favourite stations

Shoutcast search results can also be reverse sorted

No longer asks twice if you want to replace a station

Fixed some iconifying and commodity issues with the MUI GUI

Changed the Shoutcast keyword handling to always use lowercase

More verbose handling connection errors

Less strict with characters in the MUI GUI

Fine-tuned playlist importing (snx)



[Meldung: 20. Apr. 2019, 07:25]

