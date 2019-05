Artikelreihe über Commodore mit autobiographischem Hintergrund

Falko Tetzner schreibt: "Seit nunmehr über vier Jahren schreibe ich an der Reihe '(Zu) lang ist's her' - einem nostalgisch verklärten Rückblick auf die einst großen Tage von Commodore.



Mit bislang neunzehn recht umfangreichen Publikationen diesbezüglich, ist es mein bisher größtes zusammenhängendes Machwerk. Die Idee dahinter ist so simpel wie umfangreich: Es geht schlicht um meine privaten Erlebnisse sowie Erfahrungen mit den tollen Maschinen von Commodore - wie dem C64, den ECS- sowie AGA-Amigas. Allerdings ist es nicht einfach nur eine simple Auflistung vergangener Ereignisse. Es ist in der Tat ein autobiographisches Werk, welches meine Erfahrungen ganz subjektiv widerspiegelt.



Ich dachte mir beim Lesen der täglichen Amiga-News, dass es vielleicht für euch interessant sein könnte. Allerdings sollten Leseratten etwas Zeit im Gepäck haben. Die insgesamt 19 bislang veröffentlichen Parts sind nämlich zuweilen recht umfangreich. Wer sich dafür interessiert, der ist jedenfalls recht herzlich eingeladen. Im Kopf eines jeden Artikels findet ihr zudem das Inhaltsverzeichnis, mit dem problemlos zu den einzelnen Veröffentlichungen gesprungen werden kann.



Der nun veröffentlichte 19. Part beschäftigt sich übrigens mit einem interessanten und späten Zeitraum der Amiga-Ära, in dem ein kanadischer Entwickler namens 'clickBOOM' die Welt des Commodore-Rechners ein letztes Mal so richtig zum Beben brachte. Titel wie 'Myst' änderten - zumindest für den Moment - noch einmal alles. Wer sich dafür interessiert, dem wünsche ich viel Spaß beim Lesen!" (snx)



[Meldung: 01. Mai 2019, 06:07] [Kommentare: 4 - 02. Mai 2019, 19:18]

