Neue Artikel auf der Obligement-Webseite

In den letzten zwei Monaten wurde die Webseite des französischen AmigaOS- und MorphOS-Magazins Obligement um die untenstehenden Beiträge erweitert. Übersetzungen in andere Sprachen sind stets willkommen, Interessenten wenden sich bitte an David 'Daff' Brunet. March/April 2019 news.

Old articles from Amiga News Tech n°28 to 31: File: Cycles, registers et adressing modes of the 68030 Programming: ARexx - Screens, windows and messages Programming: Assembler - RGB plasma Tutorial: Utilization of Yacc Programming: AMOS - Find a file without requester File: C ANSI Programming: C - BOBs Programming: GFA Basic - timer.device Tutorial: Utilization of Flex Programming: AMOS - Plotter, etc.

Interview Denzil Long (coauthor of Dune 2).

Review: AEROS 3.5.

Review: Amiga Forever 8.

Review: Atari++ 1.7.3.

Review: Icaros Desktop 2.2.5/2.2.6.

File: integrated circuit packaging.

File: Oxxi, Inc.

DIY: Pimp my Pegasos (update).

Tutorial: Make a backup of MorphOS on an external USB hard drive.

Tutorial: Mapping Kickstart 3.1.4 Rom using MapROM on an ACA500Plus.

Tutorial: Installing AmigaOS 3.1.4 on an ACA500Plus (or any Amiga).

Special quizz about Scala. (cg)



[Meldung: 03. Mai 2019, 06:53] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]