19.Mai 2019









Emulator: WinUAE 4.2.1

Der Amiga-Emulator WinUAE ist inzwischen in der Version 4.2.1 erhältlich. Diese dient der Fehlerbereinigung. 4.2.0 bugs fixed: Picasso IV and uaegfx YUV (video) overlay fixed. Didn’t affect RGB overlays.

Reset/restart didn’t reset overlay state.

Graphics corruption in some AGA programs (for example Alien Breed 3D). Old bugs fixed: PPC emulation + Picasso IV: some programs had incorrect colors (For example Shogo MAD).

A2386SX bridgeboard unreliable/hanging floppy access fixed.

Changing accelerator board options (jumpers etc) on the fly didn’t do anything.

Fixed hang when attempting to play physical CD32 CD with video tracks.

Fixed crash when mounting UAE controller HDF with more than 30 partitions. (snx)



[Meldung: 19. Mai 2019, 08:44] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]