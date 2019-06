04.Jun.2019









Web-Browser: NetSurf 3.9dev (SDL-Version)

Artur Jarosik hat ein Update seiner Amiga-Portierung des Web-Browsers NetSurf veröffentlicht. Seine Fassung nutzt - im Gegensatz zu Chris Youngs komplett nativer, Reaction-basierter Variante - SDL, lediglich die Voreinstellungen sind MUI-basiert.



Das Update beseitigt laut Tests unseres Redakteurs Daniel Reimann die Probleme mit dem Mauszeiger, auch die zwischenzeitlich defekte grafische Oberfläche funktioniert wieder einwandfrei. Unsere Leser mögen testen, ob die ursprünglich in Verbindung mit Amithlon geschilderten Probleme beim Aufruf von https-Seiten damit ebenso behoben sind. Auf einem Amiga 1200 mit Blizzard 1230 konnte jedenfalls unsere Amiga-News-Seite ohne Weiteres aufgerufen werden. Die Änderungen im Detail: Updated to newest sources

New EaglePlayer.rexx script - improved mod playback from modules.pl and modarchive.org

Fixed mp4 and mpeg conversion playback from youtube

Updated https certificates file ca-bundle

Updated default.css

Allow one more char in Hotlinks

Fixed double pointer on scroll buttons

Corrected url position on resize

Works on 030 again (cg)



