USB-Adapter für Eingabegeräte: Tom und Tom+

Der britische Anbieter electronika4you-uk bietet bei ebay Adapter an, mit denen sich USB-Eingabegeräte (Maus, Joystick oder Tastatur) an den Joystickport eines Commodore- oder Atari-Rechners anschließen lassen. Dabei werden die Original-Mäuse bzw. -Joysticks emuliert so dass auf Seiten des Retro-Rechners keine weitere Software- oder Hardware-Unterstützung benötigt wird.



Der Adapter emuliert auf Wunsch alle 7 Knöpfe des CD32-Joypads, auf einem angeschlossenen USB-Gerät können bis zu 10 Knöpfe oder Tasten beliebig belegt werden - bspw. mit einer Autofeuer-Funktion für Knopf 1 oder 2 eines Atari-Joysticks. Es können mehrere USB-Geräte gleichzeitig angeschlossen werden um so ohne "Umstöpseln" zwischen Maus und Joystick wechseln zu können.



Angeboten werden zwei Varianten des Adapters: Tom belegt einen Joystick-Port und stellt dafür einen USB-Anschluss zur Verfügung, während Tom+ den ursprünglichen Joystick-Port zusätzlich durchschleift und so den gleichzeitigen Betrieb von Atari-Joystick und USB-Maus ermöglicht. (cg)



