AmigaOS 4: SketchBlock Pro 3.3

Für Andy Broads seit kurzem kommerziell vertriebenes Grafikprogramm SketchBlock steht über den Amistore ein für Nutzer der "Pro"-Edition kostenloses Update zur Verfügung.



Neuerungen in der Version 3.3: Dynamic loading of brush data: The full set of brushes can use up to 100 MB of memory when loaded on startup, so now brushes are loaded on demand

Add Erase filter: This allows eraseing selected areas of layers to the background colour/transparent; some standard menu items using this function

Textures: Drawing operations can now be modified by a texture. Any layer can be used as a texture, but a custom list of dedicated texture layers is also maintained. Some example textures cane be loaded via the new textures menu. Currently only the paint tool supports the texture operation, and this can be enabled via two new switches at the bottom of it's settings. (snx)



[Meldung: 07. Jul. 2019, 09:09] [Kommentare: 0]

