Hollywood nun auch für iOS verfügbar mit Remedios 1.0



Pressemitteilung: Von wegen Sommerloch! Airsoft Softwair liefert auch im Hochsommer noch zuverlässig neue Software. Mit Remedios ist Hollywood nun erstmals auch auf iOS verfügbar. Remedios ist ein Hollywood-Addon, mit dem Sie ganz einfach Ihre Hollywood-Applets in eigenständige Apps für das mobile Betriebssystem iOS von Apple konvertieren können. Dies erfordert nur wenige Mausklicks und schon wird aus Ihrem Hollywood-Applet eine eigenständige iOS-App. Das Erstellen von Apps für iOS war daher noch nie einfacher als mit Remedios!



Remedios besteht aus einem Framework für Xcode, welches Hollywood-Applets anzeigen kann. Die beiliegende Anleitung erklärt, wie mithilfe dieses Frameworks Schritt für Schritt Hollywood-Applets in iOS-Apps konvertiert werden können. Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich. Damit ist es mit Remedios auch für Nichtprogrammierer möglich, mit der beiliegenden Anleitung Hollywood-Applets ganz bequem in eigenständige iOS-Apps zu konvertieren, die dann z.B. über Apples App Store für andere Benutzer zugänglich gemacht werden können.



Hier sind einige weitere Features von Remedios: Unterstützt echte iOS-Geräte (ARM, ARM64)

Unterstützt die iOS-Simulatoren von Xcode (x86, x64)

Hollywood-Plugins werden vollständig unterstützt

Hollywood-Plugins können in iOS-Apps eingebunden werden

Hollywood-Skripte können nativen Code in Objective-C ausführen

Externe Dateien können in iOS-Apps eingebunden werden Remedios kann ab sofort über das offizielle Hollywood-Portal unter dem Titellink bestellt werden. Bitte beachten Sie, dass Remedios einen Rechner mit Mac OS X und mindestens Xcode 8.2 (kostenlos bei Apple erhältlich) benötigt. (snx)



[Meldung: 07. Jul. 2019, 18:23]

