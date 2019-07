Hyperion Entertainment: Kapitalerhöhung

Gemäß einer entsprechenden Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt unter dem Titellink haben sich die Anteile an der Hyperion Entertainment CVBA verschoben. Im Rahmen der Genehmigung des Jahresabschlusses vom 30. Dezember 2018 und der dementsprechenden Entlastung der Direktoren haben die Anteilseigner, wie aus einer am 20. Juni 2019 von einem Notar eingereichten Urkunde hervorgeht, auch einer Kapitalerhöhung durch Sacheinlage zugestimmt.



Diese Kapitalerhöhung um 398.970 Euro verteilt sich auf 397.110 Euro von Ben Hermans und 1.860 Euro von Timothy de Groote. Im Gegenzug erhalten die beiden Kapitalgeber 2.135 bzw. 10 zusätzliche Aktienanteile an Hyperion, sodass sich die prozentualen Anteile der übrigen Anteilseigner am Unternehmen dementsprechend verringern. Mit der Sacheinlage wurde das Grundkapital der Gesellschaft von 18.600 auf 417.570 Euro erhöht, d.h. von den nun das Grundkapital stellenden 2.245 Anteilen der Kategorie A entfallen 100 auf die bisherigen Anteilseigner einschließlich Ben Hermans' und Timothy de Grootes. (snx)



[Meldung: 07. Jul. 2019, 19:22]

