TAWS ("The Amiga Workbench Simulation") ist eine reine Javascript-Simulation der Amiga-Workbench 1.0 - 4.1 FE für den Internet Explorer, Firefox, Opera und Apple-WebKit-Browser (inkl. Odyssey).



Rückmeldungen jeglicher Art sind dem Autor Michael Rupp jederzeit willkommen. Direkt aus TAWS heraus kann seine Arbeit auch mit einer PayPal-Spende bedacht werden.



Die Version 0.31 enthält folgende Neuerungen: Tribute to OS 3.1.4: neues Preset «OS 3.1.4» neues Piktogramm-Set «3.1.4» neues Muster «AmigaOS 3.1.4» Workbench-Funktionalität analog OS 3.5, z.B. Tastatursteuerung, direktes Verschieben des Fensterinhalts über die Scrollbalken, Schliessen aller Fenster mittels Schliessen-Klick bei gehaltener rechter Amiga-Taste (in TAWS: rechte Alt-Taste), etc. Simulation 3.1.4-spezifischer Details, z.B. dass Fenster zwar über den Bildschirmrand hinaus verschoben werden können, jedoch nicht breiter als die Bildschirmbreite vergrössert werden können. neue Kickstart-Grafik beim Abbrechen der «TAWS Early Preset Selection» angepasstes «Amiga Early Startup Control» angepasstes «Boot With No Startup-Sequence»

Komplette schwedische Lokalisierung - herzlichen Dank an Kenneth Hansson

MultiView: Unterstützung für das Abspielen der Musik-Module-Formate .mod (Sound-/Protracker), .xm (FastTracker II) und .s3m (ScreamTracker 3) dank integriertem JavaScript-MOD-Player.

Herzlichen Dank an Jani Halme für seinen genialen Webaudio-Player: https://mod.haxor.fi

Einige Beispiele finden sich in der Schublade «TestSuite:Audio-Test». Es können aber auch lokale Dateien abgespielt werden, entweder durch Starten von «MultiView» und Auswählen einer Datei oder durch Drag'n'Drop einer Datei in ein bereits geöffnetes MultiView-Fenster.

Beim Verkleinern des Browser-Fensters wird nun verhindert, dass Fenster rechts oder unten verschwinden. Sie werden jetzt so mit-verschoben, dass ihre Titelleisten in jedem Fall noch erreichbar sind.

Amiga Early Startup Control: Simulation des Flackerns beim Wechseln zwischen PAL und NTSC inkl. abweichender Version für OS 3.1.4 und 3.9.

Überarbeitung des Kickstart-Bildschirms, um jetzt pixelgenau zu sein.

MagicMenuPrefs: Menüpunkte «Einstellungen / Farb-Schieberegler / RGB/FSH» ergänzt

Bugfixes: «Aufräumen» eines Fensters funktioniert nun auch korrekt, wenn zuvor der Inhalt mittes der Pfeil-Gadgets nach links oder oben verschoben wurde. Korrektur bei der Berechnung der Grösse der Scrollbalken-Knobs betr. Rundungsdifferenzen, was sich beim Scrollen mittels der Pfeil-Gadgets zeigte. OS-Version <= 3.1: Meldung im Menübalken ausgeben, falls versucht wird ein ausgelagertes Icon umzubenennen. OS-Version > 3.1: Menüpunkt «Umbenennen» deaktivieren für ausgelagerte Icons. Korrektur der Shortcuts in den Fenstern «Verarbeite AmigaGuide» und «Wecker stellen» (Bug seit v0.30) Palette: Korrektur der Shortcuts für « R ot», « G rün» und « B lau» nach einem Wechsel des Farbmodells zu «FSH» und wieder zurück zu «RGB» (Bug seit v0.30). Palette: Das Farbrad ist wieder oben verankert (Bug seit v0.30). Menü «Fenster»: Punkt «Markierungen löschen» heisst für OS 3.1.4 und OS >= 4.0 nun «Auswahl aufheben». Prefs-Fenster: Auf Feldbezeichnungen und Button-Texten wurde der normale Browser-Pointer anstelle des Amiga-Pointers angezeigt (Bug seit v0.30). MultiView: Korrektur der Fenster-Minimalgrösse je nach gewähltem Fenster-Layout MultiView: Das Laden einer lokalen Datei mittels Start von MultiView und mittels des Menüpunkts «Öffnen» funktioniert nun wieder (Bug seit v0.30). MultiView: Die Anzeige von Datein mit Hochkomma im Dateinamen funktioniert nun. Parse Amiga Guide: Der Button «Lokale Datei laden...» funktioniert nun wieder (Bug seit v0.30). Diverse Korrekturen in den Übersetzungen der Menüpunkte und Abweichungen für OS 4.x.

