Hollywood-Plugins für iOS und neue Version vom AHX-Plugin erschienen

Pressemitteilung: Airsoft Softwair freut sich bekanntgeben zu können, dass fast alle Hollywood-Plugins nun auch in nativen Versionen für iOS vorliegen. Diese können zusammen mit dem Remedios-Toolkit, welches es ermöglicht, Hollywood-Skripte in echte iOS-Anwendungen zu konvertieren, benutzt werden.



Die folgenden Plugins liegen jetzt in nativen Versionen für iOS vor: AHX, AIFF, APNG, AVCodec, DigiBooster, FLICAnim, HTTP Streamer, hURL, JPEG2000, Movie Setter, PCX, Polybios, SID, SQLite3, SVG Image, TIFF, Vectorgraphics, XAD, XML Parser, YAFA und ZIP. Jedes Plugin liegt dabei für vier verschiedene Architekturen vor: ARM 32 Bit und 64 Bit sowie x86 32 Bit und 64 Bit zur Benutzung mit dem iOS-Simulator von Xcode. Das sind insgesamt über 100 Megabyte an neuem Programmcode für Hollywood auf iOS!



Darüber hinaus wurde heute auch eine neue Version vom AHX-Plugin für alle Plattformen veröffentlicht. Die Version 1.3 behebt einige Fehler. Alle Plugins können ab sofort kostenlos vom offiziellen Hollywood-Portal unter dem Titellink heruntergeladen werden. (snx)



[Meldung: 22. Sep. 2019, 19:12] [Kommentare: 0]

