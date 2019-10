MorphOS: E-Mail-Client Iris, Betaversion 68

Jacek 'jacadcaps' Piszczeks "Iris" soll künftig das Standard-E-Mail-Programm von MorphOS werden. Es unterstützt IMAP und kann HTML-E-Mails sowohl anzeigen als auch erstellen. Unter anderem merkt sich die aktuelle Betaversion nun bereits verwendete E-Mail-Adressen und vervollständigt sie dementsprechend bei der Empfängereingabe.



Iris setzt inzwischen MorphOS 3.12 voraus, für Rückmeldungen an den Autor kann die entsprechende MorphZone-Diskussion zum Thema genutzt werden.



Changes in Beta 68: Fixed the HTML editor view being non-editable when opened without contents

Fixed e-mail caching aggregating addresses with a different name but same e-mail together

Fixed folder sorting when adding a new account

Fixed a case where some folders wouldn't show up right after configuring a new GMail account

Addressed a possible crash after dis/re-connecting to a store Changes in Beta 67: Implemented an e-mail address cache and e-mail inline completion in To/CC/BCC strings

Added password/pin authentication to the crypto storage (where passwords and tokens are stored)

Improved e-mail rich-text editor

Updated Odyssey core, fixes spellchecking in the e-mail editor

Migrated to OpenSSL 1.1.1c

Updated VMime to the latest github state

Switched to ObjFW runtime library

Removed MorphOS 3.11 optimizations (enables better Unicode support in certain UI elements) Download: iris.lha (21 MB) (snx)



[Meldung: 26. Okt. 2019, 06:53] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]