01.Nov.2019

David Brunet (ANF)







Neue Artikel auf der Obligement-Webseite

In den letzten zwei Monaten wurde die Webseite des französischen AmigaOS- und MorphOS-Magazins Obligement um die untenstehenden Beiträge erweitert. Übersetzungen in andere Sprachen sind stets willkommen, Interessenten wenden sich bitte an David 'Daff' Brunet. September/October 2019 news

Old articles from Joystick Hedbo 16 to 33 News: Deluxe Paint 3, the pixels masters News: Behind The Scene of Drakkhen Reviews: Hollywood Poker Pro, Circus Attractions, The Kristal, Robocop, Wrangler, Steve Davis World Snooker, F-16 Combat Pilot, News: Philippe Agripnidis manage Infogrames' products, Super Hang-On, Cosmic Pirate, etc.

Interview with Matt Furniss (musician of Mortal Kombat and Speedball 2)

Interview with Mark Ritter (developer of Workbench Explorer)

Review of MorphOS 3.12

Review of Spencer

Review of OSMoSe 0.9.2

Tutorial: installation of MorphOS (update)

Tutorial: utilization of Flacapella

File: the Amiga history of Team 17

File: the Amiga on TV and cinema

Point of view: my job at Commodore as Regional Product Demonstrator

Special quizz about Aegis Development (cg)



[Meldung: 01. Nov. 2019, 19:11] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]