Amiga-Übernahme: Zusammenfassung von Mike Battilanas Amiga-34-Auftritt

Auf der "Amiga 34" in Neuss war Mike Battilana als letzter Redner aufgetreten. Angekündigt wurde er auf dem Zeitplan nicht als "Cloanto", sondern in Folge seiner Übernahme der Commodore/Amiga-Urheberrechte als "Amiga". Wir haben die wichtigsten Punkte seiner Rede kurz zusammengefasst:



Mike Battilana betont, er würde am liebsten auch noch das gesamte Commodore-Erbe einsammeln, um eine wiedervereinte Firma "Commodore-Amiga" etablieren zu können. Er bringt erneut eine Stiftung als mögliche Rechtsform einer neuen "Amiga"-Muttergesellschaft ins Spiel und spricht von der Idee, die Quellcodes der bei Commodore entwickelten Software freizugeben.



Hinsichtlich weiterer Pläne muss er sich noch bedeckt halten, wo möglich habe man Entwicklern allerdings bereits mit kostenlosen Lizenzen und Zusammenarbeit bei einzelnen Warenzeichen-Streitigkeiten geholfen. Die Domain amiga.com wurde sicherheitshalber gleich zweimal erworben - einmal im Rahmen der Übernahme der bei Amiga, Inc. verbliebenen Rechte, zudem aber auch nochmal von Vince Pfeifer.



An AmigaOS 3.1.4 störe ihn lediglich der Zeitpunkt der Veröffentlichung, eine Markteinführung nach dem Gerichtsverfahren hätte ihm besser gefallen. Zudem sollte es seiner Meinung nach kostenlos sein - schließlich würden ja auch die Entwickler unentgeltlich arbeiten - und in einen Open-Source-Zweig münden.



Bezüglich des Rechtsstreits betont er sein Interesse an einer Einigung und dass er täglich in Kontakt mit Timothy de Groote sei und man sich monatlich treffe. Man komme gut miteinander aus.



Hinsichtlich P96 erklärt er, dass beim Gespräch im Rahmen des Treffens keine Einigung mit Jens Schönfeld erzielt wurde, aber er froh sei, mit ihm gesprochen zu haben, und zumindest Einzelheiten geklärt werden konnten. Und soweit es ihn selbst betrifft bedürfte es auch keines Rechtsstreits oder Shitstorms in dieser Angelegenheit.



Daneben berichtet er, wie interessant es war, Einblick in die Commodore-Unterlagen zu nehmen, da die Unternehmensabläufe ihrer Zeit voraus gewesen seien. Man verfüge über ein reichhaltiges Archiv an interner elektronischer Commodore-Dokumentation und -Kommunikation, aus Rücksicht auf die Privatsphäre der beteiligten Personen sei es aber schwierig, das in Gänze zur Verfügung zu stellen, er denke darüber nach das Archiv schrittweise in Teilen zu veröffentlichen. (snx)



[Meldung: 01. Nov. 2019, 23:19]

