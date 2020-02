Freier Gotek-Klon: OpenFlops emuliert klassische Diskettenlaufwerke

OpenFlops ist ein hardware-basierter Floppy-Emulator ähnlich den bekannten Gotek-Laufwerken. Im Gegenzug zu Letzterm steht OpenFlops jedoch unter einer freien Lizenz und kann von jedermann nachgebaut werden. Als Firmware kommt die ursprünglich für Gotek entwickelte, ebenfalls freie Lösung FlashFloppy zum Einsatz.



Dem OpenFlops-Entwickler zufolge bietet seine Hardware folgende Vorteile gegenüber Gotek: Can be installed on many different platforms

Directly supports a wide range of image formats

Flexible track layout for Raw Sector Images

Extremely configurable

Supports AutoSwap for games with a large number of disks

Easily accessible pin headers for connection of a i2c display (either OLED or LCD), rotary encoder (including power)

Built-in amplified speaker, or easily-accessible pin header for an external one

USB connector can either be soldered on the board or connected to a pin header

Connected Motor signal

Emulates two drives at the same time (Not yet supported by the firmware, but it will come)

Has additional 3.3V, 5V and GND power pins

And hey, it's Open Hardware! Die fertige Platine bestitzt die selben Ausmaße und Bohrungen wie die ursprüngliche Gotek-Platine, kann also in sämtlichen für den Vorreiter entwickelten Gehäuse eingesetzt werden. (cg)



[Meldung: 03. Feb. 2020, 22:05] [Kommentare: 0]

