Betriebssystem: MorphOS 3.13

Pressemitteilung: Das MorphOS-Team ist stolz, die Veröffentlichung von MorphOS 3.13 bekanntgeben zu können. Die neue Version bietet verbesserte Textdarstellung inklusive Hinting und wählbarer Anti-Aliasing Modi wie "Subpixel Anti-Aliasing" für schärferen und detaillierteren Text auf den meisten LCD-Displays für alle Anwendungen die die TTEngine für die Textausgabe nutzen. Wer diese neue Eigenschaft testen möchte, muss in den Systemeinstellungen im Abschnitt "Zeichensätze"die Anti-Aliasing-Methode "LCD" aktivieren, die Änderungen speichern und das System neu starten. Dann sollte in den Editor-Einstellungen unserer integrierten Entwicklungsumgebung Flow Studio der "TTEngine-Modus" aktiviert werden.



Zusätzlich zu den Verbesserungen in den Bereichen Stabilität, Performance und Sicherheit enthält MorphOS 3.13 auch wichtige Fehlerbereinigungen für Pegasos I-, Pegasos II- und Sam 460-Systeme sowie einen Treiber für den Gigabit-Ethernet-Controller auf A-EON P50x0-Hauptplatinen. Für Besitzer eines Apple PowerMac 7.x gibt es ein kleines Shell-Programm zur Kontrolle der Lüftergeschwindigkeit und zur Anzeige des Lüfterstatus und der Temperatursensoren dieser Systeme.



Nutzer des der voreingestellten Fenster-Skin werden nach dem Upgrade ein geändertes Erscheinungsbild bemerken. Wer lieber den bisherigen Look weiter nutzen möchte, sollte im Abschnitt "Bildschirme" der Systemeinstellungen auf das "Ferox"-Theme wechseln. Wer das Aussehen der restlichen Benutzeroberfläche an die neue Fenster-Skin anpassen möchte, muss die MUI-Voreinstellungen aufrufen und dort das "Origo"-Theme auswählen. Bitte beachten Sie, dass durch diese Maßnahme eventuell Ihre persönlichen MUI-Einstellungen verloren gehen, wenn sie nicht zuerst als eigenes Theme gespeichert werden.



Neuen Anwendern empfehlen wir dringend, vor der Erstinstallation von MorphOS unsere Anleitungen zur Installation und Problembehebung sorgfältig zu lesen. Erfahrene Nutzer können auf dem üblichen Wege ein Upgrade vornehmen, sollten besagte Anleitungen jedoch ruhig ebenfalls durchgehen. MorphOS 3.13 kann in unserem Download-Bereich heruntergeladen werden. (cg)



[Meldung: 08. Feb. 2020, 23:50] [Kommentare: 2 - 08. Feb. 2020, 23:55]

