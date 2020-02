Screenshot-Screenbar-Plugin 1.1

Screenshot.sbar dient der Aufnahme von Screenshots und bietet eine Vielzahl an Funktionen - so kann beispielsweise der Aufnahmebereich frei definiert, der Mauszeiger mitabgebildet, Text darübergelegt oder die Aufnahme beliebig verzögert werden. Screenshots können in in zahlreichen Bildformaten gespeichert werden.



Neu in Version 1.1: Es wurde ein schwerwiegender Fehler behoben, durch den Hotkeys zweimal freigegeben wurden und es zu Abstürzen kam, wenn z. B. das MUI-Thema geändert wurde.

Verwendet jetzt Reggae, sodass Screenshots entweder in PNG, JPEG, TIFF, IFF, IFFDEEP, SunRaster und RAW gespeichert werden können.

%x-Schlüsselwort hinzugefügt, das durch das Suffix des festgelegten Bildformats (ohne Punkt) ersetzt wird, um den Dateinamen eines Screenshots zu erstellen.

Ein entsprechender Menüpunkt wurde zum Menü "Schnelloptionen" hinzugefügt, um das zu speichernde Bildformat auszuwählen.

Flache Icons für Prefs und Titelleiste zur Distribution hinzugefügt. Sie befinden sich in Copy_To_Sys / Data / Screenbar / Screenshot.

Es wurde eine Option hinzugefügt, mit der die Größe aufgenommener Screenshots mithilfe auswählbarer Bildfilter geändert werden kann.

Blockiert die Audio-Hardware nicht mehr, falls ein anderes Programm exklusiven Zugriff darauf benötigt.

AHI-Unit zum Abspielen von Sound ist jetzt konfigurierbar.

Der Iris-Effekt wird jetzt auf den ausgewählten Aufnahmebereich / das ausgewählte Fenster zentriert.

Die Deckkraft des Mauszeigers kann jetzt eingestellt werden.

Das Erfolgs- / Fehlerfenster hat jetzt einen Titel.

Zeigt die Größe des Bildschirms im Menüelement "Bildschirm erfassen" für den Bildschirm an.

Zeigt Positionen und Abmessungen von Fenstern im entsprechenden Menü für Fenster eines Bildschirms an

TestPaint: Ein Fehler im Dot-Tool wurde behoben, der nur den Mausklick zeichnete

TestPaint: Bild laden/speichern/Größe ändern hinzugefügt (cg)



