Veranstaltung: Bericht zum AmigaWinterTreffen

Vom 14. bis 16. Februar 2020 fand in Großensee das "AmigaWinterTreffen" statt. Simon Adolf vom Organisationsteam hat uns einen Bericht von der Veranstaltung zukommen lassen. Bilder vom Treffen sind bei Facebook zu finden.



Simon Adolf schreibt: "An insgesamt drei Tagen drehte sich in Großensee (östlich von Hamburg) alles um klassische Amiga Computer von Commodore und Escom. Außer den Amigas waren noch NextGen-Amigas, MorphOS Rechner, C64, Ataris, einige Konsolen sowie das eine oder andere x86-Notebook vertreten. Ganz nach unserem Motto: bei uns muss KEINER draußen bleiben!



Nachdem die Veranstaltung am Freitag mit 24 Usern schon ganz gut besucht war, füllten sich die Reihen ab Samstagvormittag dann ziemlich schnell. Anwesend waren insgesamt 31 Teilnehmer mit Rechner sowie 20 Besucher, die an einem A500 und mehreren A1200 in die Welt des Amiga hineinschnuppern konnten, ohne sich dafür eigene Hardware zulegen zu müssen.



Motto war in diesem Jahr „ Amiga und Star Trek“. So konnte man an mehreren Amigas Star Trek Spiele ausprobieren. Der Spielwettbewerb wurde in diesem Jahr erstmals in drei verschiedenen Spielen ausgetragen. Beim „Star Trek Quiz 1.5“ setzte sich „Tank“ durch. Bei „Star Trek Voyager : Elite Force“ gewann „Convincer“. Spannend wurde es bei „Star Trek - The Action Game“ auf einem selbst gebauten Arcade Automat von „ Paradise“, der im Inneren einen Röhrenmonitor mit einem A1200 und weiterer Hardware beherbergte. Dort setzte sich „NTKL“ mit großem Vorsprung durch.



Am Abend wurden über einen Beamer eine Auswahl an Videos mit Bezug auf Star Trek und Amiga präsentiert. Highlight war hier das Fan Video einer Gruppe um den User „ Tank“, welches Mitte der 90er auf Amigas produziert wurde.



Aber auch das leibliche Wohl kam auf dieser Veranstaltung nicht zu kurz: Neben Kuchen und Schokoriegeln wurden heiße Würstchen und zwei verschiedene Suppen angeboten. Am Samstag gab es als Überraschung zwei Star Trek Torten, die meine Frau selbst gebacken hatte. Bei den Getränken konnte man zwischen Tee und Kaffe auch diverse alkoholfreie Softgetränke wählen.



Nach einem gemütlichen und ruhigen Sonntag mit ca. 25 Teilnehmern schlossen sich die Tore des AmigaWinterTreffens gegen 15 Uhr. An dieser Stelle möchten meine Frau und ich uns einmal ganz herzlich bedanken für das viele Lob der Teilnehmer für die gute Organisation und Durchführung dieser Veranstaltung. Ein spezieller Dank geht an Ricco Roßberg, der uns tatkräftig unterstützte.



Das nächste AmigaWinterTreffen findet vom 12-14.02.2021 statt. (cg)



