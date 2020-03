Neue Artikel auf der Obligement-Webseite

In den letzten zwei Monaten wurde die Webseite des französischen AmigaOS- und MorphOS-Magazins Obligement um die untenstehenden Beiträge erweitert. Übersetzungen in andere Sprachen sind stets willkommen, Interessenten wenden sich bitte an David 'Daff' Brunet. January/February 2020 news

Old articles from Joystick Hedbo 44 to 48HS:

Review of Nil Dieu Vivant (Pharaoh)



Review of Magic Marble



Review of Continental Circus



Report: Survey about Parisian microcomputer stores



Review of Dogs Of War



Review of Roller Coaster Rumbler



Review of West Phaser



News: The games expected for Christmas 1989



Review of Dragon Spirit

Interview with David Foster (Amiga game developer)

Interview with Hans de Ruiter (AmigaOS 4 developer)

Interview with Robert Jacob (director of Cinemaware)

Review of GnGeoNG 0.8.1

Review of MorphOS 3.12/3.13

Review of AMIcast Player 1.3

Hardware: Vampire V4 Standalone

Point of view: Could a sufficient quantity of CD32 have prevented the sinking of Commodore?

File: The history of MOS Technology

File: Amiga Games List (update)

Special quiz about the year 2019 on Amiga (snx)



[Meldung: 01. Mär. 2020, 15:38] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]