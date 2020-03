01.Mär.2020

AmigaOS 4: Tabellenkalkulation ignitionOS4 1.00

Achim Pankalla schreibt: Die Version 1.00 der Tabellenkalkulation "ignitionOS4" ist jetzt auf der Sourceforge-Seite unter dem Titellink erhältlich. ignition ist schon mehr als 10 Jahre Open Source und dies ist die sechste Version der AmigaOS-4-Portierung.



Diese Version trägt nun kein "Beta" mehr im Namen, auch wenn sie sicher noch nicht fehlerfrei ist und die Möglichkeit eines Grim Reapers vorhanden ist. Dennoch ist dieser Schritt gerechtfertigt, da mittlerweile viele Funktionen ergänzt wurden und insgesammt an die 100 Fehler/Unstimmigkeiten entfernt wurden.



Mit dieser Version wurden auch die Oberfläche und die Menüstruktur geändert, um einen moderneren Look zu generieren und natürlich auch Benutzerwünsche zu erfüllen. So gibt es nun ein Export/Import-Menü und der Dialog beim Laden und Speichern wurde vereinfacht. Natürlich kann der Benutzer auch weiterhin seine eigene Oberfläche erstellen. Auch wurden nun die neuen Icons übernommen.



Der Fokus dieser Version lag auf den ARexx- und DB-Funktionen, dort wurden viele Fehler behoben und einige neue Funktionen hinzugefügt. Vielen Dank auch Helmut Haake für die weitere Überarbeitung des Handbuches, das nun bei nahezu jedem Menüpunkt, Dialog und GUI-Element kontextsensitv über die Help-Taste geöffnet werden kann. Für die Nutzung des ODS-Import/Export muss weiterhin das ign-addon-ods seperat installiert werden.



Vielen Dank auch an alle Tester, Bug-Melder, Übersetzer und Unterstützer überall auf der Welt! Weitere Informationen und auch die Möglichkeit, mir Rückmeldungen zukommen zu lassen, bietet das ignitionOS4-Forum auf os4welt.de - oder Sie senden mir einfach eine E-Mail. (snx)



