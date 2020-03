AmigaOS 4: X11-Umgebung AmiCygnix 1.5

Edgar Schwans AmiCygnix ist eine Unix-Umgebung für AmigaOS 4. Es handelt sich hierbei um keine Emulation, sondern alle Programme sind nativ für AmigaOS 4 kompiliert. AmiCygnix stellt eine Verzeichnis- und Datenstruktur zur Verfügung, die der einer Unix-Installation ähnelt.



In der Version 1.5 wurden viele Probleme beseitigt, die beim Vorgänger aufgefallen sind, daneben gibt es aber auch Neuerungen wie einen neuen Fenstermanager und neue Anzeigetreiber. Die Dokumentation liegt zudem nun als PDF-Datei vor.



Neu in AmiCygnix-Base:

Ein neuer Window-Manager wurde hinzugefügt, der für die Verwendung mit Programmen empfohlen wird, die über die Standalone-Skripte gestartet wurden. Das Hauptfenster wird maximiert und doppelte Rahmen werden vermieden.

Sieben neue Display-Treiber sind enthalten, die je nach vorhandener Hardware Vorteile bringen können. Fünf dieser Treiber verwenden nicht mehr Picasso96, sondern die Funktionen der Graphics-Library (ab V54).

Wird ein Workbench-Display ikonifiziert, weist jetzt der Name des Icons auf das darin gestartete Programm hin, falls dieses mit einem Standalone-Skript gestartet wurde.

Der X-Server unterstützte keine Sondertasten wie "Bild auf" oder "Pos 1", die auf einer PC-Tastatur zu finden sind. Auch die NumLock-Taste wurde nicht unterstützt. Dies wurde nun implementiert.

Der X-Server konnte unter bestimmten Umständen das ganze System zum Einfrieren bringen. Wurde behoben.

Einige Fehler in myX11Setup und myX11SetupLight wurden behoben.

Bei einigen Programmen wurde die italienische Übersetzung aktualisiert bzw. neu erstellt.

Die Display-Treiber xpicasso96clonewbdb und xpicasso96wb wurden für eine bessere Performance optimiert, speziell bei 32/24bit-Bildschirmen.

Verschiedene interne Tools und das Besktop-Panel "lxpanel" wurden überarbeitet. Die Programme konnten zu Abstürzen führen.

Die Dokumentation liegt jetzt im PDF-Format vor. Außerdem ist eine eigene Dokumentation über die Display-Treiber hinzu gekommen. Neu in AmiCygnix-Tools:

Die Start-Skripte wurden für den neuen Window-Manager angepasst.

Die Dokumentation ist jetzt ebenfalls im PDF-Format. Screenshots:





Download:

amicygnix-base.lha (121 MB)

amicygnix-tools.lha (76 MB) (snx)



[Meldung: 02. Mär. 2020, 16:51]

