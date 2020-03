Jump'n Run: "Tiny little Slug" erhältlich

Bei APC&TCP kann ab sofort "Tiny Little Slug" (Video) bestellt werden, ein von André Zeps, XplrA und Thomas Boisse programmiertes Jump'n Run bei dem eine Schnecke Level an Wänden und Decken entlang kriechen muss, um die selig machende Erdbeere zu finden. Gegner können nicht verletzt oder getötet werden sondern müssen mit anderen Mitteln überwunden werden.



Das Spiel bietet vier thematisch getrennten Welten, Artefakte die der Spielfigur neue Fähigkeiten verleihen, drei verschiedene Schwierigkeitsgrade und drei große Endbosse. Highscores können auf Diskette bzw. Festplatte, im NvRAM des CD32 und im Internet gespeichert werden. Letzteres ermöglicht den Vergleich mit anderen Spielern.



Erhältlich ist Tiny Metal Slug auf CD, Disketten oder als Download-Archiv. Benötigt wird ein Amiga 500, der Titel ist aber auch kompatibel mit aufgerüsteten Amigas und dem CD32. (cg)



[Meldung: 11. Mär. 2020, 23:55] [Kommentare: 0]

