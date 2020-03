14.Mär.2020









Demo-Party: Revision wird abgesagt und durch Livestream-Event ersetzt

Wie die Veranstalter der Demo-Party "Revision" (10. bis 13. April, Saarbrücken) mitteilen, wird die Veranstaltung dieses Jahr nicht durchgeführt. Die Ereignisse rund um das Corona-Virus lassen es den Veranstaltern wenig ratsam erscheinen, eine "Hochrisiko-Veranstaltung" mit knapp 1000 Personen aus ganz Europa auf engstem Raum durchzuführen, es sei angesichts der Wendungen der letzten Tage auch unmöglich geworden überhaupt eine Genehmigung zu erhalten.



Da kein passender Ersatztermin gefunden werden konnte, an dem auch mit ausreichend Besucherzahlen zur rechnen gewesen wäre, wird die Veranstaltung abgesagt. Wer bereits für ein Ticket bezahlt hat, wird sein Geld zurück erhalten, die Organisatoren bitten hier jedoch um einige Tage Geduld.



Als Ersatz sollen stattdessen möglichst viele Events in Form eines Livestreams durchgeführt werden, der ebenfalls am Osterwochenende ausgestrahlt werden wird. Geplant sind Demo-Wettbewerbe, Seminare, Music-Acts und ähnliche Aktionen. (cg)



[Meldung: 14. Mär. 2020, 22:59]

