Javascript: TAWS - The Amiga Workbench Simulation 0.33

TAWS ("The Amiga Workbench Simulation") ist eine reine Javascript-Simulation der Amiga-Workbench 1.0 - 4.1 FE für den Internet Explorer, Firefox, Opera und Apple-WebKit-Browser (inkl. Odyssey).



Rückmeldungen jeglicher Art sind dem Autor Michael Rupp jederzeit willkommen. Direkt aus TAWS heraus kann seine Arbeit auch mit einer PayPal-Spende bedacht werden.



Die Version 0.33 enthält folgende Neuerungen: MagicMenu erweitert um: Hintergrundmuster Transparenz-Effekte Transparenzgrad Transparenz-Unschärfegrad (für Browser, welche die CSS-Eigenschaft «backdrop-filter» unterstützen, in Firefox muss dazu unter «about:config» die Variable «layout.css.backdrop-filter.enabled» auf «true» gesetzt werden) Entsprechende Anpassung aller AmiKit-Presets

erweitert um: Entsprechende Anpassung aller Nessy-Easter-Egg in der «TAWS Early Preset Selection» und «Amiga Early Startup Control» für OS 3.9 (und passenderweise ist am heutigen Montag Nessy-Zeit :-) siehe www.gregdonner.org/workbench/wb_39.html für mehr Infos zu diesem Easter-Egg aus OS 3.9)

in der «TAWS Early Preset Selection» und «Amiga Early Startup Control» für OS 3.9 (und passenderweise ist am heutigen Montag Nessy-Zeit :-) siehe www.gregdonner.org/workbench/wb_39.html für mehr Infos zu diesem Easter-Egg aus OS 3.9) neue Icons für die TAWS-Schublade

Menü: Die Musterung des Trennbalkens im alten Stil und der Anzeige deaktivierter Punkte stimmt nun pixelgenau.

«TAWS Early Preset Selection» und Kickstart-Anzeige optimiert für die Anzeige auf mobilen Geräten

kleinere Optimierungen für die Anzeige auf mobilen Geräten

fehlende Übersetzungstexte mittels DeepL übersetzt

Bugfixes: MS Edge: Layout der Prefs-Fenster korrigiert Internet Explorer / Odyssey & PayPal: funktioniert nun wieder (Bug seit 0.32.1) Bei aktivierten Icon-Rahmen reagierte der Klick auf auf den Icon-Namen oder direkt neben die Icon-Grafik nicht, falls der Name größer als die Grafik war. MagicMenu: Korrektur der Vorschau bei der Kombination «Trennbalken: Lücke» und «XEN» MagicMenu: Anpassung einiger deutscher Texte MS Edge & TAWS Early Preset Selection: Verhindern, dass der Topaz-Font verschwommen dargestellt wird MS Edge & TAWS Early Preset Selection: Korrektur des Layouts

(snx)



[Meldung: 30. Mär. 2020, 15:03]

