MorphOS: Screenshot-Screenbar-Plugin 1.2

Screenshot.sbar dient der Aufnahme von Screenshots und bietet eine Vielzahl an Funktionen - so kann beispielsweise der Aufnahmebereich frei definiert, der Mauszeiger mitabgebildet, Text darübergelegt oder die Aufnahme beliebig verzögert werden. Screenshots können in zahlreichen Bildformaten gespeichert werden.



Neu in der Version 1.2:

Bösen Fehler behoben, bei dem der verantwortliche Task ("Snapper.n") beim Speichern eines Bildes abstürzte, wenn zwei oder mehr Bildschirme geöffnet und einer dann geschlossen wurde.

Der Iris-Effekt füllte nicht den gesamten Bildschirm aus, wenn er sich den Bildschirmrändern näherte. Fehler beseitigt.

Die Deckkraft des Mauszeigers wurde nicht berechnet und war immer halbtransparent. Fehler beseitigt.

TestPaint: Pfeile können jetzt auch mit einer Pfeilspitze am Anfang gezeichnet werden, sodass der Pfeil in zwei Richtungen zeigt.

TestPaint: Redraw des Paint-Objekts optimiert. Zeichnet nun nicht mehr die komplette Bitmap neu, sondern nur noch die Bereiche, die neugezeichnet werden müssen.

TestPaint: Die Geschwindigkeit der Berechnungen des Symmetriewerkzeugs wurden um den Faktor drei Milliarden erhöht (ungefähr).

TestPaint: Das Wiederholen des letzten Zeichnungsvorgangs (der Recycle-Button) funktionierte nicht wirklich. Fehler beseitigt.

TestPaint: Der Versatz des Cursors beim Öffnen des Zoomfensters wurde korrigiert, wenn der gezoomte Bereich kleiner wurde als das Fenster.

TestPaint: Das Fenster kann jetzt größer als das eigentliche Bild sein. Downloadlink (Screenshot_sbar.lha, 516 KB) (snx)



[Meldung: 15. Apr. 2020, 21:30] [Kommentare: 0]

