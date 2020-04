MorphOS: Uptime-Screenbar-Plugin 1.3

Das Screenbar-Plugin "Uptime" zeigt in der Ambient-Titelleiste an, wie lange MorphOS bereits läuft; alternativ wird der Vergleich zur bisher längsten Nutzungsdauer visualisiert.



Neuerungen in der Version 1.3: Added a button to prefs to reset the uptime record.

The system boot time is now displayed in the bubble that appears when clicked.

Also stores date and time the uptime record was achieved on and displays it in the bubble.

Added help bubbles to all prefs gadgets.

Changed the way the width of the gauge is calculated. Before it was dependant on the gauge image used, now the base width (100%) is calculated according to the width of the text.

It's now possible to disable the gauge image and simply draw the gauge by a configurable colour. Downloadlink (Uptime_sbar.lha, 105 KB) (snx)



[Meldung: 15. Apr. 2020, 21:54] [Kommentare: 0]

