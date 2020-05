01.Mai 2020

David Brunet (ANF)







Neue Artikel auf der Obligement-Webseite

In den letzten zwei Monaten wurde die Webseite des französischen AmigaOS- und MorphOS-Magazins Obligement um die untenstehenden Beiträge erweitert. Übersetzungen in andere Sprachen sind stets willkommen, Interessenten wenden sich bitte an David 'Daff' Brunet. March/April 2020 news.

Old articles from Joystick 1 to 3: Review: Tennis Cup Interview: Jeff Minter Review: Highway Patrol 2 Review: Khalaan Interview: Philippe Ulrich Review: Sir Fred: The Legend Review: Wild Life Review: Axel's Magic Hammer Interview: Paul Cuisset Review: Vaux Review: Hell Raisers, etc.

Interview: Bill Borsari (AmiWest).

Interview: Ian Dunlop (Walker programmer).

Interview: Neill Glancy (Walker graphist).

Interview: Rainer Brenda (Commodore Germany).

Review: Amiga Forever 8 R2 et R3.

Hardware: HID2AMI.

Point of view: Commodore and the distribution of AmigaOS 3.1.

File: Classic Reflections - what ever happen to DKB?

File: Amiga Games List (update).

Tutorial: Create filetypes in Ambient.

DIY: Replacement of the CXA1145M by a CXA2075M on Amiga 1200.

Special quizz about Dungeon Master. (cg)



