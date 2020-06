Fernzugriff auf Amigas: squirt

"squirt" ist ein nur 5 Kilobyte großer Server, der auf einem Amiga gestartet wird und dann den Zugriff auf den Rechner über das Netzwerk ermöglicht. Mittels spezieller Kommandozeilen-Programme kann dann von einem beliebigen anderen Rechner über das Netzwerk auf den Amiga zugegriffen werden. In einer Textbasierten Konsole sind dann Dateiübertragungen, Verzeichniswechsel und der Aufruf (nicht-interaktiver) Amiga-Befehle möglich. Außerdem kann squirt als Backup-Lösung genutzt werden: Ein spezieller Befehl legt inkrementelle Backups von Verzeichnissen an.



Derzeit steht squirt nur als Quelltext zur Verfügung und muss von Interessenten selbst kompiliert werden. Ob die Befehle für den Fernzugriff nur unter Unix-ähnlichen Systemen oder auch unter Windows gebaut werden können, entzieht sich unserer Kenntnis. Das System ermöglicht derzeit ausschließlich anonymen Zugriff - der Autor rät deswegen dringend von der Nutzung auf Amiga-Computern ab, die mit dem Internet verbunden sind. (cg)



