Amiga-Inhalte entpacken: Ancient Format Decompressor

Der "Ancient Format Decompressor" ermöglicht das Entpacken von Inhalten oder ausführbaren Dateien, die mit den auf 16-Bit-Home-Computern üblichen Kompressionsprogrammen gepackt wurden. Der Quelltext sollte sich auf jedem modernen Systemen kompilieren lassen, derzeit werden die folgenden Formate unterstützt: CrunchMania by Thomas Schwarz: supports both new (version 2) and old stream formats: CrM!: Crunch-Mania standard-mode Crm!: Crunch-Mania standard-mode, sampled CrM2: Crunch-Mania LZH-mode Crm2: Crunch-Mania LZH-mode, sampled

Disk Masher System a.k.a. DMS Supports all different compression methods (NONE,SIMPLE,QUICK,MEDIUM,DEEP,HEAVY1,HEAVY2) Supports password bypassing

File Imploder (and most of its clones), specifically with following headers: ATN! BDPI CHFI EDAM IMP! M.H. RDC9 FLT! (verification missing) Dupa (verification missing) PARA (verification missing)

PowerPacker PP 1.1 (verification missing) PP 2.0

Rob Northen compressors. supports all 3 known formats: RNC1: Both old and formats utilizing the same header. heuristics for detecting the current one RNC2: RNC version 2 stream

Turbo Packer by Wolfgang Mayerle.

Standard gzip

Standard bzip2, both normal and randomized

Zip decompressor backend (decompressor only, no Zip file format reading yet) with following methods Shrink Reduce Implode Deflate Deflate64 Bzip2

Lha/Lzh decompressor backend (decompressor only, no Lha file format reading yet) with following methods LH0: Null compressor LH1: LZRW-compressor with 4kB window LH2: LZRW-compressor with Dynamic Huffman Encoding (experimental) LH3: LZRW-compressor (experimental) LH4: LZRW-compressor with 4kB window LH5: LZRW-compressor with 8kB window LH6: LZRW-compressor with 32kB window LH7: LZRW-compressor with 64kB window LH8: LZRW-compressor with 64kB window (Joe Jared extension) LHX: LZRW-compressor with up to 512kB window (UnLHX extension) LZ4: Null compressor LZ5: LZ-compressor LZS: LZ-compressor PM0: Null compressor PM1: LZ-compressor PM2: LZ-compressor

Supports opening XPK-encapsulated files. XPK decompressors supported are: ACCA: Andre's Code Compression Algorithm ARTM: Arithmetic encoding compressor BLZW: LZW-compressor BZP2: Bzip2 backend for XPK CBR0: RLE compressor CBR1: RLE compressor CRM2: CrunchMania backend for XPK CRMS: CrunchMania backend for XPK, sampled CYB2: xpkCybPrefs container DLTA: Delta encoding DUKE: NUKE with Delta encoding ELZX: LZX-compressor FAST: LZ77-compressor FBR2: CyberYAFA compressor FRHT: LZ77-compressor FRLE: RLE compressor GZIP: Deflate backend for XPK HUFF: Huffman modeling compressor HFMN: Huffman modeling compressor ILZR: Incremental Lempel-Ziv-Renau compressor IMPL: File Imploder backend for XPK LHLB: LZRW-compressor LIN1: Lino packer LIN2: Lino packer LIN3: Lino packer LIN4: Lino packer LZBS: CyberYAFA compressor LZCB: LZ-compressor LZW2: CyberYAFA compressor LZW3: CyberYAFA compressor LZW4: CyberYAFA compressor LZW5: CyberYAFA compressor MASH: LZRW-compressor NONE: Null compressor NUKE: LZ77-compressor PWPK: PowerPacker backend for XPK RAKE: LZ77-compressor RDCN: Ross Data Compression RLEN: RLE compressor SASC: LZ-compressor with arithmetic encoding SDHC: Sample delta huffman compressor SHR3: LZ-compressor with arithmetic encoding SHRI: LZ-compressor with arithmetic encoding SHSC: Context modeling compressor SLZ3: CyberYAFA compressor SLZX: LZX-compressor with delta encoding SMPL: Huffman compressor with delta encoding SQSH: Compressor for sampled sounds TDCS: LZ77-compressor ZENO: LZW-compressor

[Meldung: 01. Jun. 2020, 17:23]

