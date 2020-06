06.Jun.2020









Dateimanager: MCAmiga 0.8 für alle Amiga-Systeme

Marcus 'ALB42' Sackrows MCAmiga ist ein von Norton und Midnight Commander inspirierter Dateimanager, der sich zusätzlich zur Mausbedienung auch komplett per Tatstatur steuern lässt. Änderungen in Version 0.8: Bugfix beim Verschieben von Dateien aus Archiven

Cursorsteuerung wie by lynx type (Cursor links/rechts)

Bugfix: erste Darstellung im "Device View" funktioniert jetzt

Bugfix: Dialog zum Überschreiben von existierenden Dateien when Archive entpackt werden

Bugfix: Doppelklick auf Dateien innerhalb Archiven stürzt nicht mehr ab

Frägt beim Umbennen jetzt falls ein Piktogramme existiert ob dieses auch umbenannt werden soll

Kann zu allen ausgewählten Dateien auch die zugehörigen Piktogramme auswählen

Bessere Unterstützung für deutsche Umlaute

Kann automatisch auch Piktogramme erzeugen, wenn ein neues Verzeichnis erstellt wird MCAmiga steht für AmigaOS (m68k, PPC), MorphOS und AROS (x86, x64, ARM) zur Verfügung. Das Programm benötigt mindestens 4 MB RAM, die AmigaOS 4-Version läuft laut Autor nicht auf einem X5000. (cg)



[Meldung: 06. Jun. 2020, 23:32] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]