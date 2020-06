13.Jun.2020









Game Construction Kit: RedPill 0.7.15

RedPill ist ein in AmiBlitz2 geschriebenes Game Construction Kit, das die Entwicklung von Spielen aus diversen Genres ermöglichen soll (s. Kurztests zweier Redpill-Spiele). RedPill ist kompatibel mit AGA und ECS, der "Player" zum Abspielen der fertigen Kreationen benötigt 1 MB Chip- sowie etwas Fast-RAM.



Änderungen in Version 0.7.15: Extra HalfBrite (EHB) support added. Now you can have 64 colors in ECS games.

Tile animations are now possible. Anim speed can be changed but for the time being all animations have the same speed.

FIX:When no sprites are used, the tile palette is used for the game.

FIX:issue in Change Tile trigger when used tilesets with borders.

FIX: issue in Dialogs not showing properly. This only happened in the exported game.

FIX: in bar HUD elements.

Some other minor changes and fixes. (cg)



