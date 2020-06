AGA-Amiga-Nachbau im MiniITX-Format in Entwicklung: Akiko32

In der finalen Testphase befindet sich laut Entwicklerangaben das Akiko32-Board. Sollte jene erfolgreich verlaufen - der Versand der Prototypen an die Tester soll Anfang Juli erfolgen - ist die Veröffentlichung der Unterlagen zum Board zu nicht-kommerziellen Zwecken vorgesehen.



Außer aktuellen Arbeiten an der CPLD-Firmware und weiterer Software steht gegenwärtig auch noch das Befüllen der Webseite aus.



Spezifikationen des Akiko32: 68030-Prozessor mit 14 oder 50 MHz

64 MB SDRAM

2 MB Chip-RAM

AGA-Chipsatz mit Akiko-Chip

IDE-Anschluss

Uhranschluss

1 MB-CD³²- oder angepasstes Kickstart-ROM

Erweiterungssteckplätze für Netzwerkkarte und RGB-Anschluss

I²C-Bus mit Spannungsüberwachung, Echtzeituhr, EDID und ICY-kompatiblem Anschluss

Anschluss für Frontplatine

MiniITX-Format (snx)



[Meldung: 28. Jun. 2020, 07:54] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]