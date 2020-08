AmigaOS 4: Claws-Mail 3.9.2 Release 2 für AmiCygnix veröffentlicht

Für seine Unix-Umgebung AmiCygnix für AmigaOS 4 hat Edgar Schwan ein Update des GTK+-basierten E-Mail-Programms "Claws-Mail" veröffentlicht (Screenshot).



Neuerungen: Das Programm wurde mit GTK+ 2.24.32 gelinkt. Dadurch funktioniert jetzt unter anderem das Drag'n'drop. Mails können jetzt per Maus verschoben werden und vieles mehr

Das Programm nutzt jetzt GnuTLS 3.6.13. Probleme mit SSL/TLS-Verbindungen sollten damit behoben sein

E-Mail-Adressen und Personendaten können jetzt per LDAP ermittelt werden (Screenshot). Hierzu wurde Claws-Mail mit openldap 2.4.49 gelinkt

Neues Release 5 des Python-Pakets der Version 2.7.2 mit GTK+ 2.24.32

Die enthaltenen Aspell-Kataloge auf deutsch und englisch für die Rechtschreibprüfung wurden aktualisiert

Erfolgreich getestet mit GMail Weitere Eigenschaften von Claws-Mail: Unterstützung von vCalendar-Nachrichten, wie sie von Evolution oder Outlook erzeugt werden. Beinhaltet einen persönlichen Kalender und die Möglichkeit des Im- und Exports von öffentlichen Kalendern

Empfang von RSS-Newsfeeds

Sichern von Nachrichten/Konten in gepackte Archive

Lernfähiger Spamfilter (bogofilter)

Komfortable Druckfunktion

Rechtschreibkontrolle (nutzt die Aspell-Kataloge von AbiWord)

Komfortable und ansprechende GUI

Viele weitere Plugins und Funktionen Unterstützte Protokolle: POP3 / APOP

SMTP / SMTP AUTH

SSLv23 / SSLv3 / TLSv1.0 / TLSv1.1 / TLSv1.2 / TLSv1.3 (POP3, SMTP) Download: claws-mail.lha (56 MB) (snx)



[Meldung: 16. Aug. 2020, 18:55] [Kommentare: 4 - 16. Aug. 2020, 20:04]

