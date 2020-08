Digitale Gamescom: Livestreams von der Amiga Future

Die Spiele-Messe Gamescom findet dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie rein digital statt, die "Opening Night" wird bereits heute Live im Netz übertragen. Auch die Amiga Future ist wieder dabei, in den nächsten drei Tagen wird es jeweils einen einstündigen Livestream geben wo über das aktuelle Geschehen am Amiga berichtet und auf die alten Zeiten zurückgeblickt wird. Außerdem gibt es Tipps zum Einstieg in das Retro-Hobby und Interview-Gäste, die von ihrer Arbeit am Amiga erzählen und über zukünftige Pläne sprechen. Weitere Informationen sind unter gamescom.amigafuture.de zu finden. (cg)



[Meldung: 27. Aug. 2020, 21:33] [Kommentare: 0]

