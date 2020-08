27.Aug.2020









Turrican: Limitierte Neuauflage als "Anthologies" und "Collector's Editions"

Beim Publisher "Strictly Limited Games" ist der Name Programm: Hier werden alte oder bisher rein digital verfügbare Titel in einer physischen Ausgabe mit Box und "Goodies" auf den Markt gebracht - in streng limitierten, i.d.R. durchnummerierten Auflagen. In Zusammenarbeit mit Factor 5 wird man jetzt die Turrican-Spiele - zumindest die, deren Rechte bei Factor 5 liegen - wiederveröffentlichen.



Die Titel sind auf zwei separat zu erwerbende "Anthologies" aufgeteilt, außerdem sind eine "Collector's Edition" sowie eine "Ultra Collector's Edition" erhältlich - alles jeweils in einer Version für Nintendo Switch oder Playstation 4.



Zumindest die Mega-Drive- und SNES-Umsetzungen der Titel sind aber auch als echte Cartridges für die originalen Geräte erhältlich. Ob das auch für die Amiga-Originale gelten wird, ist derzeit unklar: Im Moment scheint im offiziellen Webshop noch einiges in Bewegung zu sein, ständig werden neue Turrican-Produkte ergänzt.



Die "Turrican Anthology Vol. 1" beinhaltet für 35 Euro die folgenden Spiele: Turrican (Amiga)

Turrican 2 (Amiga)

Super Turrican (SNES)

Super Turrican Director’s Cut (SNES)

Mega Turrican Score Attack (Mega Drive) In der "Turrican Anthology Vol. 2" (ebenfalls 35 Euro) sind enthalten: Turrican 3 (Amiga)

Mega Turrican (Mega Drive)

Mega Turrican Director’s Cut (Mega Drive)

Super Turrican 2 (SNES)

Super Turrican 1 Score Attack (SNES) Die "Collector's Edition" für Nintendo Switch oder Playstation 4 kostet 100 Euro: Turrican Anthology Vol. 1 Game for Playstation 4 or Nintendo Switch

Turrican Anthology Vol. 2 Game for Playstation 4 or Nintendo Switch

Collector’s box with magnetic latch

Turrican Documentary (BluRay)

Soundtrack

Art Book

Sticker Sheet

4 Acrylic Art Cards

2 Large reversible Posters

Enamel Pin

Signed Postcard (Print) Außerdem gibt es noch die "Ultra Collector's Edition" für 200 Euro: Turrican Anthology Vol. 1 Game for Nintendo Switch or PS4

Turrican Anthology Vol. 2 Game for Nintendo Switch or PS 4

Collector’s box with magnetic latch

Turrican Amiga Outer Box

20 cm exclusive Turrican Figure

Turrican Documentary (BluRay)

4 CD Soundtracks

Art Book

Sticker Sheet

4 Acrylic Art Cards

Manual

4 Amiga Coaster

2 Large reversible Posters

Acrylic Diorama

Enamel Pin

Signed Postcard (Print)

Authentication Certificate (cg)



