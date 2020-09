Neue Artikel auf der Obligement-Webseite

In den letzten zwei Monaten wurde die Webseite des französischen AmigaOS- und MorphOS-Magazins Obligement um die untenstehenden Beiträge erweitert. Übersetzungen in andere Sprachen sind stets willkommen, Interessenten wenden sich bitte an David 'Daff' Brunet. July/August 2020 news

Old articles from Joystick 7 to 9:

News: FMTowns, it's a monster



Interview with David Jones



Interview with Steve Bak



Review of Pirates!



Review of Grid Runner



News: Magic Bytes in overproduction



Interview with Ian Harling



Review of Police Quest 2



Review of Lost Patrol



News: Ocean takes care of Total Recall



Report: Computer Entertainment Show 1990



Review of Loom



Review of Ranx

Interview with Don Daglow (former Electronic Arts developper)

Interview with Neil Thomas (author of the RetroManCave YouTube channel)

Interview with Shinji Miyoshi (Japanese Amiga user)

Review of NoWinED 0.83

Review of Urban Runner

Hardware: SiDI

Hardware: Checkmate A1500 and Checkmate A1500 Plus

Point of view: Problems of the Amiga 3000T

File: Bitmap Brothers (update)

File: Classic Reflections - What happened to Haage & Partner?

Tutorial: SSH connection without password with Remote Shell on MorphOS

Special quiz about Relec (snx)



