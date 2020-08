AmigaOS 4: E-Mail-Programm Sylpheed 3.0.3 für AmiCygnix veröffentlicht

Unter dem Titellink ist für AmiCygnix ab sofort das E-Mail-Program Sylpheed in der Version 3.0.3 verfügbar.



Sylpheed ist ein auf dem GTK+-GUI-Toolkit basiertes E-Mail-Programm. Das Design und die Benutzeroberfläche ähnelt vielen bekannten E-Mail Programmen aus der Windows-Welt, so z.B. Outlook Express (Screenshot).



Edgar Schwans Wahl fiel unter anderem aufgrund der sehr guten Unterstützung des IMAP4-Protokolls auf Sylpheed, welche derzeit nur bei wenigen Amiga-E-Mail-Programmen zur Verfügung stehe.



Neu in diesem Paket: neue Version 3.0.3 mit vielen Neuerungen gegenüber der bisherigen Version 2.6.0

Das Programm wurde mit GTK+ 2.24.32 gelinkt. Dadurch funktioniert jetzt auch unter anderem das Drag'n'drop

Eine Rechtschreibkontrolle mittels Aspell ist jetzt integriert. Ein deutscher und ein englischer Sprachkatalog sind enthalten. Die für AbiWord verfügbaren Kataloge sind ebenfalls nutzbar

E-Mail-Adressen und Personendaten können jetzt per LDAP ermittelt werden. Hierzu wurde Sylpheed mit openldap 2.4.49 gelinkt

Spam-Filter-Funktion mittels "bogofilter". Das Programm "bogofilter 1.2.5" ist im Paket enthalten und wird automatisch mitinstalliert

nutzt jetzt ein Icon-Set im Stil von AmigaOS 4.1

neue Startskripte für den Start auf dem Desktop und den Standalone-Start Unterstützte Protokolle: POP3 / APOP

IMAP4 Rev. 1

SMTP / SMTP AUTH

NNTP (News)

SSL / TLSv1 (POP3, SMTP, IMAP4rev1, NNTP) Eigenschaften: multiple Konten

Sortierung in Threads

Newsreader

Druckfunktion

Adressbuch

Schablonen

Unterstützung von externen Editoren

umfangreiche Filterfunktionen

umfangreiche Suchfunktionen

Benutzerdefinierte Werkzeugleiste

Markierungen und Farbetiketten Download: sylpheed.lha (19 MB) (snx)



