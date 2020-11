AmigaOS 4: Spielepaket für AmiCygnix 1.6

Das Spielepaket für Edgar Schwans X11-Umgebung AmiCygnix liegt jetzt in einer überarbeiteten Version vor. Es sind insgesamt 24 Spiele enthalten, die meisten sind Brett- oder Kartenspiele, aber auch ein Shoot'em up und ein Fraktal-Explorer sind dabei.



Neu in Version 1.6 im Vergleich zu 1.0: Neues Spiel "Pioneers", ein Klon des bekannten Spiels "Siedler von Catan".

Neue Versionen: Ace of Penguins 1.4 statt Version 1.2. Hinzugekommen ist das Kartenspiel "Spider" und das Kartenspiel "Solitaire" bietet neue Möglichkeiten. Das GUI-Tool zum Starten der einzelnen Spiele wurde überarbeitet und für den Standalone-Start optimiert. XEmeraldia 0.4.3 statt Version 0.4.1. Die Grafik wurde optimiert. XGalaga 2.1.1.0 statt Version 2.0.34. Das Spielfeld ist jetzt größer und eine Variation namens "Hyperspace" ist jetzt enthalten. Das GUI-Tool von xMahjongg wurde überarbeitet und für den Standalone-Start optimiert.

Sämtliche Programme wurden neu kompiliert. Programme, die GTK+ 2 benötigen, nutzen jetzt GTK+ 2.24.32.

Alle Programme können jetzt auch "Standalone" gestartet werden.

Das Icon-Set wurde aktualisiert. Danke an Thomas Blatt!



Die folgenden Spiele sind im Paket enthalten: The Ace of Penguins: Eine Sammlung von 11 einfachen Solitärspielen: canfield - ein Kartenspiel freecell - ein Kartenspiel golf - ein Kartenspiel mastermind - das bekannte Codeknacker-Spiel merlin - ein Logikspiel ähnlich "lights out" minesweeper - das bekannte Logikspiel pegged - ein Brettspiel solitaire - ein Kartenspiel spider - ein Kartenspiel taipei - ein Spiel ähnlich Mahjongg thornq - ein Kartenspiel

BomberClone (Bomberman Klon mit Netzwerkunterstützung)

GLightOff (Puzzlespiel)

gSoko (Sokoban Klon)

gTans (Tangram-Spiel)

GtkAtlantic (Eine Umsetzung von "Monopoly" mit Netzwerkunterstützung)

Pioneers (Eine Umsetzung von "Siedler von Catan" mit Netzwerkunterstützung)

Sudoku-Savant (Zahlenspiel)

XaoS (Fraktal-Explorer)

XEmeraldia (Tetris-Variation)

XGalaga (Shoot 'em up)

XLightOff (Puzzlespiel)

XMahjongg (Das alte chinesische Brettspiel)

xtris (Multiplayer-Tetris mit Netzwerkunterstützung) Bis auf die in "The Ace of Penguins" enthaltenen Spiele, können alle Spiele einzeln installiert werden. (cg)



[Meldung: 11. Nov. 2020, 22:45] [Kommentare: 1 - 12. Nov. 2020, 01:40]

