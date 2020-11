15.Nov.2020









Game Construction Kit: RedPill 0.82

RedPill, entwickelt von Carlos Peris, ist ein in AmiBlitz2 geschriebenes Game Construction Kit, das die Entwicklung von Spielen aus diversen Genres ermöglichen soll (s. Kurztests zweier Redpill-Spiele). RedPill ist kompatibel mit AGA und ECS, der "Player" zum Abspielen der fertigen Kreationen benötigt 2 MB Fast-RAM.



Änderungen seit Version 0.8: In settings screen now you can select if you want to use a custom screen or the workbench for file requesters.

Added action Repeat Every to execute actions every certain time.

In Animation screen the animation number can be selected using an input field.

In Animation screen you can modify the frame offset using the cursor keys.

In Objects screen, Display Offset X and Y can be set using an input field.

Bigger limit for sprite size when using the Auto Slice option.

Extra checks and optimization for Auto Slice option.

In Screen menu, a color other than 0 can be overwritten, from 0(background) to 127.

BG Color and BG Rainbow action triggers are now named Overwrite Color and Overwrite Gradient.

Physics: Speed on col behavior reviewed.

Performance: Improved performance of math routines.

FIX: CD32 play CD routines fixed to allow more than one track being played.

FIX: After moving to another level sometimes there was a glitch in the scroll.

FIX: When re-adding objects in the level, sometimes they were not added.

FIX: Screen width was not reset when loading a new game. (dr)



